Biasin: "Conte? Con lo Scudetto addio probabile! Lo fa sempre, gli piace essere insoddisfatto"

Al canale YouTube "Cronache di Spogliatoio" si è discusso del futuro di Antonio Conte. Giuseppe Pastore ha aperto il dibattito, sottolineando che "in condizioni normali il budget a disposizione del Napoli per il mercato estivo rappresenterebbe una solida base per la pianificazione. Tuttavia con Conte e De Laurentiis, la situazione rimane incerta".

Fabrizio Biasin ha risposto così: "Se Conte dovesse vincere lo scudetto, potrebbe seriamente considerare l'addio a Napoli, seguendo la sua consuetudine di lasciare le squadre in cima al successo. Conte sembra prediligere una condizione di perenne insoddisfazione come allenatore, rendendo difficile prevedere il suo prossimo passo".