Biasin: "Conte ottima scelta di ADL, il Milan si sta pentendo di non averla fatta"

"Napoli e Inter sono serissime candidate al titolo ma io terrei tutte dentro, anche la Juventus, il Milan e l'Atalanta, perchè sono tutte vicine e possono recuperare - ha detto il giornalista Fabrizio Biasin a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - grazie anche agli allenatori che hanno.

Penso che Gasperini, ad esempio, troverà la quadra a Bergamo come già sta facendo. In questo momento l'Inter ha qualche problema in difesa, ma anche perchè negli occhi di tutti c'è la squadra che ha dominato lo scorso anno, ma sono stagioni irripetibili. Ad oggi Napoli e Inter forniscono maggiori garanzie, ma nella lotta tengo dentro tutte le squadre più forti. Conte è bravissimo a ottimizzare il suo parco giocatori nel breve periodo: se il valore della rosa è 100 lui riesce a portare in poco tempo tutti a 100. La verità è che De Laurentiis ha fatto un'ottima scelta, la stessa che il Milan non ha voluto fare e penso che oggi se ne stia pentendo".