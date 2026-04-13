Biasin contro Sabatini: "Elogi il Napoli 2° e fuori da tutto, un anno fa criticavi l'Inter. Dai alibi a Conte!"

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Scontro a Pressing tra Fabrizio Biasin e Sandro Sabatini. Il capo dei servizi sportivi di Libero va contro gli elogi del collega per la stagione del Napoli

Scontro a Pressing tra Fabrizio Biasin e Sandro Sabatini. Il capo dei servizi sportivi di Libero va contro gli elogi del collega per la stagione del Napoli: "Non capisco questa cosa. Lo scorso anno dicevi che l'Inter aveva fatto malissimo, cioè che una squadra così forte doveva vincere lo Scudetto. Quest'anno invece dici che va bene se il Napoli, fuori dalla Champions League, fuori dalla Coppa Italia, finisce al secondo posto. Non capisco".

Questa la replica di Sabatini: "Se il Napoli fosse stato al completo per tutta la stagione avrei detto che è una squadra forte e che aveva il dovere di lottare con l'Inter per lo Scudetto". A cui risponde rapidamente lo stesso Biasin: "Quindi, come ci sono stati gli infortuni e le assenze, questa cosa è un alibi per chi allena il Napoli per non dire che doveva vincere anche quest'anno? L'anno scorso dicevi che non andava bene arrivare secondi, quest'anno invece dici che va bene arrivare secondi. L'anno scorso era brutto, quest'anno è bello".