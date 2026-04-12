Podcast Le pagelle di Caporale: "Alisson il migliore. A Conte 6, senza quell'erroraccio..."

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"La squadra poi ha reagito, ha avuto la forza comunque di recuperare il risultato, non è riuscita a vincere".

Il giornalista Carlo Caporale è intervenuto dopo Parma-Napoli 1-1 con le sue pagelle sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android):

"Milinkovic-Savic 6 - Ha fatto una sola parata in tutta la partita su Keia all'81'. Sul gol è stato bravo Strafezza a mettere l'angolo nell'angolino, non lo vedo responsabile in quella circostanza. Per il resto neanche il gioco con i piedi è stato tenuto a fare, perché il Parma era tutto rintanato.

Buongiorno 6 - E' stato bravo nelle chiusure e nelle preventive.

Olivera 6,5 - Stesso discorso di Buongiorno, ha contribuito anche ad appoggiare spesso e volentieri l'azione offensiva. Sta attraverso un buon periodo di forma, giusto insistere su di lui.

Juan Jesus 4,5 - Tante volte lo abbiamo elogiato, era stato un valore aggiunto di questa stagione. Purtroppo è un errore un po' da principainte. Si tratta di un'errata lettura nel momento in cui vai a salvare sull'uomo che è del tuo centrale, sguarnendo completamente la tua parte di campo che ha permesso a Strefezza di concludere praticamente indisturbato"

Politano 5,5 - Molto impreciso nel primo tempo, controlli approsimativi, mancava anche un po' di spunto. Nel secondo tempo ha avuto una buona palla da invitante posizione e l'ha mandata in curva.

Spinazzola 5,5 - Stesso discorso di Politano, anche lui ha dato meno di quanto dovesse e potesse.

Lobotka 6 - Mi ha convinto, perché ha gestito un gran numero di palloni cercando sempre di velocizzare l'azione e di dare qualità.

Anguissa 5 - Non mi ha convinto anche per il tipo di partita che è venuta a crearsi. C'era più da andare a riempire l'area e dare qualità negli ultimi 20 metri. Lui è sembrato un po' un pesce fuor d'acqua e quindi è giusta la sua sostituzione.

De Bruyne 6 - Nella gestione della palla in una così difficile partita ha sempre provato a dare qualità, ha messo anche dei palloni invitanti, ma oggi non abbiamo avuto lo spunto di un attacante che andasse ad aggredire bene la palla. Ha giocato tanti palloni e l'ha fatto sempre con raziocionio.

McTominay 6,5 - Alle difficoltà del primo tempo, quando c'era d'andare ad attaccare semplicemente la porta e non a inserirsi negli spazi, cosa che lui fa benissimo. Poi ha segnato il gol del pareggio.

Hojlund 6 - Non mi è piaciuto in linee generali, gli ho dato la sufficienza per l'assist a McTominay. E' stata l'unica giocata di qualità del danese, che è sempre andato in affanno, non era al meglio della condizione.

Alisson 6,5 - E' stato il migliore. Anche se anche lui ha fatto fatica a superare il muro del Parma che andava sempre a raddoppiare se non addirittura a triplicare. Palloni in mezzo li ha messi, ma nessuno ci è arrivato in maniera positiva. Ha concluso una volta in porta, è stato bravo Suzuki a respingere. Si è messo in luce ma anche lui non ha trovato la giocata giusta per aiutare il Napoli.

Beukema 6 - Ha fatto il compitino, nulla di eccezionale. Ma ha dato equilibrio alla difesa, che in una partita del genere può soffrire le ripartenze. Però non dimentichiamo che il Napoli ne ha concesse solo una, questo tipo di partite rischie più di perderle che di vincerle.

Elmas 5 - Ha avuto una palla importante, poteva fare meglio. A 8-9 metri dalla porta, indisturbato, la puoi almeno nello specchio.

Conte 6 - Non aveva certo preparato l'erroraccio di Juan Jesus. La squadra poi ha reagito, ha avuto la forza comunque di recuperare il risultato, non è riuscita a vincere. Non prendendo quel gol il Napoli sarebbe riuscito probabilmente a portare a casa i tre punti, quell'episodio ha indirizzato la gara. Non c'è stato invece, al di là del pareggio, quello che la facesse ribaltare agli azzurri. Bisogna cambiare immediatemente voltare pagina, rincorrere gli obiettivi concreti e non i sogni".