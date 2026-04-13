Cesari: "Ma quale mani di Buongiorno, è palla inaspettata! Ma se non la toccava Spinazzola..."

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Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista Mediaset, nel corso della trasmissione 'Pressing' si è espresso così sugli episodi di Parma-Napoli: "Tocco di braccio di Bernabè nell'area di rigore? Assolutamente non punibile. Bernabè fa di tutto per evitare il pallone, non è una situazione punibile. Magari lo tocca pure col braccio, ma non è volontario perché ritrae il braccio.

Mani Buongiorno? La palla è a distanza ravvicinata, è Spinazzola che cerca un rinvio. A me sembra che questo braccio, benché sia molto largo, sia assolutamente non punibile. Perché è una dinamica di gioco, una dinamica di corsa. Nel regolamento si dice che è un pallone inaspettato. Se invece l'avesse toccata l'avversario e non Spinazzola sarebbe stato calcio di rigore perché sarebbe stata un'imprudenza, cioè hai difeso imprudentemente contro un avversario".