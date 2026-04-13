Buongiorno a Mediaset: "Buona prova, sbagliato solo all'inizio! Scudetto? Priorità Champions"

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Non nasconde un pizzico di rammarico Alessandro Buongiorno dopo l’1-1 tra Parma e Napoli.

Non nasconde un pizzico di rammarico Alessandro Buongiorno dopo l’1-1 tra Parma e Napoli. Il difensore azzurro, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, ha analizzato una gara in cui la squadra di Conte ha fatto fatica a sfondare il muro avversario. “Siamo andati sotto subito e questo ha permesso al Parma di abbassarsi ancora di più. Da lì in poi li abbiamo schiacciati nella loro metà campo, cercando soluzioni sia centralmente che sugli esterni con i cross”, ha spiegato. Nonostante il forcing, però, è mancato il colpo decisivo: “Abbiamo trovato il pareggio, ma non il gol vittoria”.

Buongiorno pensa all'obiettivo Champions League

Sul vantaggio iniziale firmato Strefezza: “Eravamo all’inizio, forse dovevamo ancora prendere le misure. Però la prestazione è stata positiva, abbiamo attaccato senza concedere ripartenze”. Infine, uno sguardo agli obiettivi: “La priorità resta la Champions, come dice il mister. Ma finché la matematica lo consente proveremo a vincerle tutte per mettere pressione all’Inter, che resta fortissima anche senza Lautaro”.