Sky, Di Canio: "Scudetto all'Inter! Il Napoli le vinceva tutte... era il Barcellona di Guardiola?"

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"Il Napoli ha avuto difficoltà anche l'anno scorso, quando stava bene, a vincere tutte le partite".

L'Inter ha ormai vinto lo scudetto anche per Paolo Di Canio. L'ex attaccante del Napoli è intervenuto ai microfoni di 'Sky Calcio Club': "Una partita in più che se ne va, Como che poi è difficile onestamente. Poi per il calendario tutti pensavamo, anche perché il campionato è scarso: 'Il Napoli le vince tutte!'. Era il Barcellona di Guardiola?

Il Napoli ha avuto difficoltà anche l'anno scorso, quando stava bene, a vincere tutte le partite. Come a Parma, dove pareggiò anche l'anno scorso. Adesso le doveva vincerle tutte, non si sa perché. Forse perché vogliamo che sia più lotta e auspichiamo che ci sia lotta fino alla fine. Non perchè tifiamo, ma perché ci piace un po' più di suspence. Anche 7 punti sarebbero bastati, ma onestamente 9 punti... Mi sembra proprio..."