Biasin difende Spalletti: "Perché viene criticato da ADL? Ha raggiunto l'obiettivo!"

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, ha difeso l'operato di Luciano Spalletti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti è arrivato con un obiettivo: riportare il Napoli in Champions League. E questo traguardo non è mai stato in discussione. Però proprio questa cosa ha aumentato le aspettative, questo significa essere più delusi ora che lo Scudetto è sfumato. Non capisco perché venga criticato. Ma non dai tifosi, dagli addetti ai lavori e soprattutto da De Laurentiis. Il presidente doveva difendere Spalletti, non insegnargli. A me sembra che il primo che abbia dei dubbi sia De Laurentiis".