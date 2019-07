Biasin ed il retroscena su Icardi: "Arrivate offerte di Napoli e Juve, Maurito dice di voler restare all'Inter"

Fabrizio Biasin, grande conoscitore delle faccende di casa Inter, ha parlato della vicenda Mauro Icardi nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Capitolo Icardi (una cosa nuova…). Nell’ambito del quotidiano “rimbalzo di notizie” (“Il giocatore ha aperto al Napoli! No, alla Juve! No, al Napoli! No, alla Juve!” e così via) il dato di fatto è che anche nella giornata di ieri la moglie/agente ha portato le offerte al marito/attaccante (“Mauro, devi scegliere”) e il marito/attaccante per l’ennesima volta ha risposto “non lascio l’Inter”. Cambierà idea? Mica facile azzeccare la previsione, ma è anche vero che immaginarlo a grattarsi la pera fino a gennaio sarebbe illogico persino per lui. Il problema è: Napoli e Juve quando faranno l’offerta e quanto sono disposte a spendere? Possibile che tentino l’affondo 3 o il 4 agosto a cifre vicine ai 40 milioni. A quel punto toccherà all’Inter decidere se accettare oppure no (oltre ad Icardi, ovvio)".