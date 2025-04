Biasin: “Finalmente Conte allo scoperto sullo Scudetto, non più sulla lotta Conference!”

Nel corso di Pressing è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, che ha commentato la lotta scudetto con l'Inter a +6 in attesa della gara del Napoli contro l'Empoli: “Conte vuole gustarsela? Sì, è bella, poi vedremo cosa capiterà. L’Inter deve affrontare tanti impegni, ce la fara? Viene da chiederselo. Conte parla di guerra di nervi, in questo momento non credo ci sia, l’Inter dopo aver giocato la sua partita di campionato deve pensare a quella di Champions, in questo momento è più dalla parte di Conte questa storia dei nervi.

Conte finalmente però è uscito allo scoperto, c’è una lotta Scudetto, come tutti la vedevamo, e non più la lotta per la Conference. L’Inter non vince le partite in 20 minuti come l’anno scorso, tutti hanno una chance perché non può non essere stanca. Quando dicono ha fatto fatica anche col Cagliari, ma è tutto molto fisiologico, Poi prima o poi capiterà anche un’eliminazione per un contraccolpo, la cosa meno probabile è il triplete. Sarà fondamentale la gara di Pasqua, a Bologna, da lì capiremo chi vincerà lo Scudetto”.