Biasin: "Il Napoli batterà il Monza, ma il Torino può blindare la vetta"

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, è intervenuto a Cronache di Spogliatoio per commentare il momento che sta vivendo in stagione la squadra allenata da Conte.

"Napoli capolista? Il Napoli vincerà la sua partita, mentalmente è in grande forma. In attesa del gioco ha fatto già i punti, credo sia destinato a farne davvero tanti di punti, ma non so se sarà capolista perché credo che il Torino possa vincere anche questa con la Lazio”.