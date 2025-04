Ottaiano: "Lecce ultima curva pericolosa, ma il Napoli ha gomme adatte"

"Alcune settimane fa avevamo previsto qualche inciampo dell'Inter, era troppo complicato per loro reggere ritmi ad una certa intensità". Antonio Ottaiano, ex procuratore di Insigne, ha parlato a Radio Marte: Il Napoli è stato bravo ad azzannare la preda nel momento in cui gli è capitata l'occasione. Gli infortuni? Una riflessione va fatta sulle ricadute, sulle recidive, probabilmente andrebbe rivista l'intensità degli allenamenti soprattutto per chi è reduce da uno stop. Conte ha fritto il pesce con l'acqua da gennaio ad oggi, se tutto va come speriamo e probabilmente accadrà, bisognerà dare atto al tecnico, alla squadra, alla società, di un'annata straordinaria.

C'erano tutte le condizioni per lottare strenuamente per un posto in Champions ed ora parliamo di un Napoli ad un passo dallo scudetto. Il decimo posto di sicuro non è veritiero, il Napoli aveva una buona base da cui partire, il mercato di agosto è stato di primo livello, poi con il tempo, gli infortuni e l'addio di Kvara l'organico è stato svilito, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare un rendimento così straordinario. Oltretutto il Napoli è stato per metà campionato primo in classifica.

Lecce? Ultima curva pericolosa, anche se a questo punto la squadra ha gomme adatte, guida sicura perché la curva venga addomesticata in maniera serena, sarebbe impensabile, oltretutto è cambiato l'approccio mentale, prima le cose dipendevano dall'Inter e oggi gli azzurri hanno piena coscienza di sè. Da Monza al Torino il Napoli è cambiato, poi Conte è unico nel dare la carica alla squadra, al di là dell'organizzazione del gioco in base agli uomini a disposizione"