Biasin: “Inter fisicamente a terra, senza cambi sugli esterni. Anguissa? Errore di Conte”

vedi letture

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin commenta il momento che sta vivendo la squadra nerazzurra alla vigilia della sfida di domani contro il Napoli al Maradona: “L’Inter fisicamente è a terra, ma l’umore è buono perché sei passato anche in Coppa Italia, in classifica sei primo dopo tanto tempo, non era mai stata prima.

Nell’Inter c’è un problema sugli esterni, restano solo Dimarco e Dumfries e quindi nel secondo tempo poi devi interrogarti su cosa fare, cambiare modulo, ma secondo me non lo fa. Non lo fa certo contro Conte che gioca a specchio. Possono capitare anche cose sorprendenti, magari Bastoni adattato a sinistra o persino Thuram alla Eto’o, addirittura anche Correa. Ovviamente se proprio sarà necessità perché Dimarco non ha i 90 minuti. Anguissa? Errore di Conte a Como, lo preservi per il giallo ed entra nel momento in cui l’intensità aumenta”.