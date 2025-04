Biasin: "Inter stanca, ma perché voleva esserci in tutte le competizioni"

L'Inter ha perso 0-1 in casa con la Roma, vedendosi sorpassata in classifica dal Napoli al primo posto. Si fa un gran dibattere su cosa stia mancando all'Inter e negli studi di Pressing, trasmissione di Canale 5, la domanda è stata posta anche al giornalista Fabrizio Biasin.

"L'Inter si è data due obiettivi: il primo è arrivare in fondo alle competizioni, se a maggio sei a combattere lo hai quasi raggiunto. Poi però c'è il secondo, quello di provare a vincere. E lì dipendi da tante cose. L'Inter ora è stanca, più nella testa che nel fisico, e ha avuto tantissimi infortuni. In questa settimana ha perso tutte le sue certezze, affrontando avversari forti. Deve fare i conti con una situazione che ha voluto, provare a fare il massimo in ogni competizione. La critica è doverosa, non dimentichiamoci che dopodomani gioca una semifinale di Champions, che diamo per scontata ma non è".