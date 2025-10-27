Spalletti-Juve, Buffon: "Sarebbe il più indicato, profilo giusto per squadre ambiziose"

La Juventus avrebbe offerto un contratto fino a giugno 2026, con rinnovo automatico in caso di arrivo in Champions League, a Luciano Spalletti. L’ex ct dell'Italia avrebbe dato apertura a questa formula ma resterà da capire se il rinnovo sarà di uno o due anni.

Gianluigi Buffon, simbolo della storia bianconera e adesso capo delegazione della Nazionale italiana, ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport al margine dell'evento "Il talk a teatro", in corso al Teatro San Carlo di Napoli per celebrare la chiusura del centenario del Corriere dello Sport-Stadio: "Se il mister dovesse andare a ricoprire l'incarico, secondo me sarebbe la persona più indicata per la Juve. È il profilo giusto per tutte le grandi squadre che vogliono continuare ad avere delle ambizioni".