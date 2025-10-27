Graziani: “Il rigore su Di Lorenzo non c’era, lo dice tutta l’Italia!"

vedi letture

Ciccio Graziani, allenatore ed ex attaccante Campione del Mondo nel '82, ha parlato del contatto tra tra Mkhitaryan e Di Lorenzo da fallo di rigore in Napoli-Inter: "Il rigore non andava dato perché il comportamento corretto era quello di coprire la palla, invece Di Lorenzo ha allargato la gamba e l’altro ovviamente non si può fermare.

Di queste giocate qui sapete quante ne ho fatte? E sapete quante punizioni ho preso? Ma spesso l’arbitro mi ha anche detto: non fare il furbo. Tutta Italia lo dice, tutti gli addetti ai lavori dicono la stessa cosa”.