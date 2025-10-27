Ag. Di Lorenzo: "Bergonzi non si deve permettere, è il capitano più corretto! Ecco che mi fa inca**are di più"

Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha risposto all'attacco subito dall'ex arbitro Bergonzi al suo assistito: "Io non mi voglio addentrare nel giudizio tecnico arbitrale, nel senso che credo che sono una persona meno adatta a dire se è rigore oppure no. Per questo ci sono gli esperti, i moviolisti, è il loro lavoro ed è giusto che si addentrino loro a dire se è rigore oppure no. La cosa che non va bene è che chi, nel caso Bergonzi, fa quel tipo di lavoro si deve limitare a dare un giudizio sul rigore oppure no. Quando si va oltre e si va a toccare l'aspetto personale e quindi si dice che Di Lorenzo ha avuto un comportamento antisportivo, si sta dicendo che Di Lorenzo non è stata una persona leale, corretta, onesta sportivamente. Questa è una cosa che non va bene. Bergonzi, come nessun altro, si deve permettere di andare a toccare la persona, in questo caso Giovanni, e limitarsi all'aspetto tecnico. Non ci ha fatto una bella figura, perché basta vedere la storia di Di Lorenzo. Quando si dice che l'antisportivo è Di Lorenzo, basta vedere quello che nella riunione degli arbitri hanno detto: che il capitano più corretto, più collaborativo della Serie A è Di Lorenzo. Basta vedere le espulsioni che negli ultimi 10-12 anni ha avuto Di Lorenzo. Questi fatti testimoniano le parole non corrette di Bergonzi, dove non ci ha fatto bella figura.

Ma poi c'è una roba che mi fa incazzare ancora di più, perché questi signori che vanno lì dovrebbero avere la personalità di avere un'unica misura per giudicare tutti i casi, non fare due pesi due misure. Perché una settimana prima, a me è capitato con altro mio assistito, Parisi, in Milan-Fiorentina, un rigore centomila volte meno discutibile. Ecco, quello veramente è una cosa scandalosa, non certo quello del Napoli! Centomila volte meno discutibile e il signor Bergonzi non ha usato le stesse parole che ha avuto con Di Lorenzo, con Gimenez. Quindi a me la cosa che mi fa incazzare di più è questa! Che ci sono persone che fanno due pesi due misure e non è una cosa corretta nei confronti di Di Lorenzo e nei confronti degli altri calciatori che possono essere tirati in ballo. Quindi chi vuole fare questo lavoro correttamente deve fare una misura unica e non dire che Di Lorenzo è un antisportivo su un calcio di rigore che è opinabile. Poi noi possiamo dire che è rigore e lui no, ma quello di Milan-Fiorentina c'è poco da essere opinabile, è un non rigore certificato. Quindi queste sono le cose che a me non stanno bene”.