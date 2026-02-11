Biasin punge Conte: "Assenze, arbitri, la pioggia ma avrà anche lui qualche responsabilità?"
Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, punge così Antonio Conte dopo le dichiarazioni successive all'eliminazione in Coppa Italia da parte degli azzurri ai danni dei lariani: "Complimenti al Como, squadra stra-organizzata e costruita più con le idee che con i soldi. E di soldi ne ha spesi (ma benissimo).
Dopo un mercato importante, il 30° posto su 36 in Champions e 9 punti dalla vetta in campionato, Conte esce anche dalla Coppa Italia. Le assenze, il calendario, gli arbitri, la pioggia, la lotteria dei rigori: le attenuanti sono tante, ma è possibile che abbia qualche responsabilità anche lui" sottolinea Biasin..
Conte in conferenza: "Basta discorsi arbitrali! Speriamo possano essere più coraggiosi. Tifosi unici a capire nostri sforzi"
Conte in conferenza: "Basta discorsi arbitrali! Speriamo possano essere più coraggiosi. Tifosi unici a capire nostri sforzi"
Mazzocchi in conferenza: "Siamo arrabbiati! Nell'ultimo periodo troppi errori arbitrali contro di noi"
Vergara: "Giocare a Napoli da napoletano è la cosa più facile che ci sia! Baratterei mio gol al Chelsea col passaggio del turno"
Da 0 a 10: le clamorose gaffe in TV, le lacrime da pugno nello stomaco, la confessione di Conte e lo spray di Pollon
Conte in conferenza: "Bravi a stare in piedi nonostante il forte vento contro. 400 vittorie in carriera? Fortuna... Su McT e Gilmour..."
Sta nascendo il nuovo Maradona: via pista, terzo anello aperto e nuova capienza, i dettagli
SSCNapoli, Grava: "Notammo subito Vergara! Era penalizzato dal fisico, gli ho ricordato una cosa"
