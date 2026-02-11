Biasin punge Conte: "Assenze, arbitri, la pioggia ma avrà anche lui qualche responsabilità?"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, punge così Antonio Conte dopo le dichiarazioni successive all'eliminazione in Coppa Italia da parte degli azzurri ai danni dei lariani: "Complimenti al Como, squadra stra-organizzata e costruita più con le idee che con i soldi. E di soldi ne ha spesi (ma benissimo).

Dopo un mercato importante, il 30° posto su 36 in Champions e 9 punti dalla vetta in campionato, Conte esce anche dalla Coppa Italia. Le assenze, il calendario, gli arbitri, la pioggia, la lotteria dei rigori: le attenuanti sono tante, ma è possibile che abbia qualche responsabilità anche lui" sottolinea Biasin..