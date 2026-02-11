Del Genio: “Arbitri, trasferte, non state zitti! Perciò servono le conferenze!”

vedi letture

Paolo Del Genio parla della questione arbitrale e non solo ai microfoni di Canale 8: "Unica possibilità che la voce del Napoli diventi forte, è che parlino De Laurentiis e Conte. Devono convocare delle belle conferenze stampa, che al Napoli fa venire l’orticaria, ma servono per il bene del Napoli! Non per noi giornalisti, ma è fondamentale convocare delle conferenze. Gasperini si è venuto a fare i cavoli nostri parlando del rigore di Genoa-Napoli, Conte dovrebbe fare lo stesso ma invece non parleranno.

Conte potrebbe dire come mai Mancini giocherà Napoli-Roma che è stato graziato nell’ultima gara. Replichiamo porca miseria! Invece noi stiamo zitti e subiamo, sia sulle trasferte vietate, che sugli attacchi mediatici con una società silente".