Biasin su addio Kvara: "Legittima delusione di Conte, perde un pilastro al centro del progetto"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, scrive del momento di casa Napoli: "Il Napoli ha perso Kvara, una mazzata per tanti tifosi che a ‘sto ragazzo erano sinceramente affezionati. Resterà per sempre uno dei simboli dello scudetto 2023. Poi c’è il resto e il resto sono 75 milioni (euro più, euro meno) di buoni motivi per completare l’operazione.

Giusto così, anche perché arriveranno i doverosi “ricambi”. E legittima anche la delusione di Conte: ci sta che un giocatore poco utilizzato decida di cambiare aria, è molto meno accettabile che lo faccia un pilastro al centro del progetto".