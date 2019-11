Biasin su ADL: "Ok la disciplina ma serve anche un po' di strategia, male male..."

Nel suo editoriale per TMW il giornalista di Libero Fabrizio Biasin scrive: "A 48 ore dal Liverpool, De Laurentiis ha fatto partire la "retata": maxi multe ai giocatori per aver interrotto il ritiro. Ok la disciplina, ma serve anche un po' di strategia. Così la stagione sembra già "azzoppata". Le responsabilità? Tutti hanno la loro colpa, nessuno sembra volerla ammettere. Male male...".