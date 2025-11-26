Biasin su McTominay: "E' una iena! Allo United si sono lasciati scappare un diamante"

Oggi alle 20:30Le Interviste
di Antonio Noto

Nel corso del suo editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Fabrizio Biasin paragona le squadre e i calciatori di Serie A ad animali. Nella sua metafora al centrocampista del Napoli Scott a McTominay, decisivo anche ieri nella sfida di Champions League contro il Qarabag, spetta il ruolo della iena. 

"McTominay è una iena. Altro giocatore esagerato e illuminato. E non c’è nemmeno bisogno di spiegare perché. A Manchester (sponda United) si sono lasciati scappare un diamante".