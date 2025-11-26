Inter, Marotta: "Felici di aver scelto Chivu, certo che potrà restare qui a lungo"

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid: "Abbiamo disputato quattro partite e ottenuto 12 punti, affrontando avversarie alla nostra portata. Quella di stasera, l’Atletico Madrid, è invece la prima squadra di grande consistenza: sarà un banco di prova importante in vista del futuro. Negli ultimi due mesi le prestazioni sono state decisamente buone, meno i risultati: il Milan nel derby ha vinto, ma la nostra prova è stata assolutamente sufficiente."

Sul tema stadio, Marotta ha aggiunto:

"Questa è l’occasione per vedere un impianto moderno. L’esigenza di creare un nuovo stadio a Milano è indispensabile. Abbiamo iniziato questo percorso, che sarà lungo, ma senza dimenticare il nostro San Siro."

Infine, un commento sulle parole di Simeone, che ha dichiarato di voler allenare l’Inter in futuro:

"Leggo le sue parole come un segno di ammirazione verso una società che conosce bene. Noi abbiamo un allenatore giovane come Chivu, a cui auguro di rimanere tanti anni all’Inter: era il profilo che volevamo. Siamo molto contenti di lui e sono convinto che potrà restare qui a lungo."