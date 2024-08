Biasin sul doppio affare sfumato Cajuste-Brescianini: "Sembra una gag per far incazzare Conte"

vedi letture

Antonio ha fretta di chiudere affari, accogliere giocatori, allenarli come Rocky e portarli in vetta alla scalinata di Philadelphia

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla anche del mercato del Napoli: "Anche a Napoli la situazione è abbastanza particolare e conoscendo Conte non è difficile immaginare quale sia il suo stato d’animo in questo momento. Antonio ha fretta di chiudere affari, accogliere giocatori, allenarli come Rocky e portarli in vetta alla scalinata di Philadelphia, ma ieri, dopo le visite mediche, è saltato anche l’affare Brescianini.

E qualche ora prima era sfumata l’operazione Cajuste-Brentford, con il calciatore costretto a rientrare in Italia. Sembrerebbe una di quelle gag perfettamente architettate da “Scherzi a parte” per fare incazzare l’allenatore azzurro, ma la verità è che c’è ancora tempo per sistemare le cose. Non moltissimo, ma c’è.