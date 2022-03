Biazzo: "Berardi per il post Insigne? Lorenzo fa un altro tipo di lavoro"

"Non credo che sia l’alter ego di Insigne, lui preferisce muoversi sulle linee partendo da destra".

Salvatore Biazzo, voce storica della Rai, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, partendo dal ko dell’Italia: “Sicuramente fa specie che la squadra che ha vinto gli Europei non si qualifichi per i Mondiali. Il calcio italiano va riformato, non solo dal punto di vista organizzativo, ma anche sostanziale lavorando molto sui vivai.

Cambio di modulo per Bergamo viste le assenze? Non credo che l’Atalanta abbia più il pensiero dell’Europa League che il campionato. Spalletti ha dimostrato gestire i momenti di emergenze e non si impiccherà per un modulo. C’è stato qualche errore ma si può rimediare, da Juve-Inter il Napoli potrà trarre qualche vantaggio.

Berardi per il post Insigne? Non credo che sia l’alter ego di Insigne, lui preferisce muoversi sulle linee partendo da destra, Insigne fa un altro tipo di lavoro. Mancini non vuole che Insigne in Nazionale abbia dei compiti difensivi come invece fa nel Napoli”.