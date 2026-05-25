Biazzo: “Da Conte banalità comunicative sull’ambiente. Va via molto male…”

Biazzo: “Da Conte banalità comunicative sull’ambiente. Va via molto male…”
Oggi alle 07:15Le Interviste
di Antonio Noto
"Punta il dito all’esterno ma si sono esaltate le cose positive ma sugli infortuni ormai è un tormentone, tutti si fanno una domanda!".

Il giornalista Salvatore Biazzo, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni' ha commentato le parole di Antonio Conte nella conferenza stampa di addio al Napoli: "Conte va via anche a dispetto dell’idea di De Laurentiis. Il tecnico insiste su banalità comunicative che aveva citato già altrove, compattare l’ambiente non significa niente. Non all’altezza della sua bravura.

Non è corretto quello che fa Conte, punta il dito all’esterno ma si sono esaltate le cose positive ma sugli infortuni ormai è un tormentone, tutti si fanno una domanda! Poteva anche puntare il dito contro di me, ma doveva pure dire guardate qualche piccolissimo errore l’ho fatto anche io, se uno non ammette gli errori propri come può comparire quelli altrui. Conte ha fatto molto bene, ma va via molto male secondo me”.