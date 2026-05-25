Sosa: “Conte 0 in comunicazione! Vuole decidere chi può parlare e chi no come a Castel Volturno?”

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"Conte cosa voleva, che nei media si faceva come a Castel Volturno cioè dice lui chi può parlare e chi no? Ma non esiste".

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni' ha commentato le parole di addio di Antonio Conte in conferenza stampa: "Conte non ha ricompattato l’ambiente? Ma Conte deve fare l’allenatore, altri gli opinionisti, altri giornalisti ed i tifosi ecc, lui deve fare l’allenatore, questa è una delle sue scuse.

Cosa doveva compattare? Ognuno ha il suo ruolo. Conte cosa voleva, che nei media si faceva come a Castel Volturno cioè dice lui chi può parlare e chi no? Ma non esiste. Come comunicatore 0. Si può cambiare il mio voto? Da 6,5 a 0".