Biazzo: "Di Lorenzo? Il suo un atto d'umiltà! A volte dimentichiamo una cosa..."

Salvatore Biazzo, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli: “Di Lorenzo? C’è stato qualcosa. Noi a volte pensiamo che i calciatori entrando in campo lascino negli spogliatoi le emozioni, le sensazioni, l’orgoglio, la dignità... Io credo che invece sono delle persone che vanno rispettate anche quando giocano male, vanno criticate. C’è anche il fatto di poter dire ‘vabbè non vuole restare, che vada via’. Però nel momento in cui c’è un passo indietro del calciatore, che fa lui un atto di umiltà rispetto alla società, a questo punto...”.