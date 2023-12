Biazzo: "Mazzarri a Roma sembrava uno lì per caso. Politano, che cavolata!"

Nel corso di A Tempo Scaduto su Tele A è intervenuto il giornalista Salvatore Biazzo commentando l'ultimo ko con la Roma

Nel corso di A Tempo Scaduto su Tele A è intervenuto il giornalista Salvatore Biazzo commentando l'ultimo ko con la Roma. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni: "Il tempo è scaduto al Napoli per tutti, per le distrazioni, per gli errori del tecnico, per il disincanto dei giocatori latitanti in campo, il tempo è scaduto anche per i tifosi che ormai sono spazientiti perché non vedono una reazione di una squadra che sulla carta resta forte per tutti. Mazzarri l'ho visto che non sapeva cosa fare dopo l'uscita di Lobotka, continuare ad attaccare o ritirarsi per un pareggio. Il Napoli però non può galleggiare, non ha queste caratteristiche.

Mourinho? Ho visto lo show anche nel post-partita, è molto napoletano, qui farebbe davvero esplodere il Vesuvio. La Roma, ha detto Mourinho, doveva vincere, con le buone o con le cattive e l'ha fatto con le cattive. Mazzarri doveva fare qualcosa di diverso, il centrocampo era scavalcato con i lanci lunghi e tenere quella qualità senza Lobotka era inutile. In panchina poi aveva Raspadori, Simeone, quelli sono gli elementi che possono fartela vincere. L'unico da salvare, checché se ne dica, è stato Meret, ma diciamolo a bassa voce. Pure la gestualità, al di là delle espressioni di Mazzarri che sembra arrivato lì per caso e chiede 'ma cosa succede'? Come quando c'è un incidente e scendi dall'auto per dire 'ma che è successo' ma nessuno lo sa? Pure i giocatori con le mani chi faceva 3-4-2, chi 3-4-3, mi sembrava tutto così raffazzonato. Poi parliamo anche della personalità dei giocatori perché Politano, uno che ha giocato anche nell'Inter e nella nazionale, che fa quella cavolata... un gesto perché non è neanche un calcio".