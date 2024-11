Biazzo: "Non difendo Meret ma il calcio! Fa una sola parata non perfetta e viene criticato"

vedi letture

Salvatore Biazzo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: “Meret potrebbe fare cento parate eccezionali, poi ne fa una non perfetta e viene criticato. Il secondo goal di Lookman è stato bellissimo e non era facile respingere quella conclusione. Io non difendo Meret, difendo il calcio. In una squadra chi è sotto osservazione è sempre o il portiere o l’attaccante.

Mi ricordo che ai Mondiali dell’82 in porta per l’Italia c’era un certo Dino Zoff e noi dicevamo non ci vedesse bene da lontano. Sempre nell’82 avevamo Graziani in attacco, poi si infortunò, ma poi c’era Rossi che veniva contestato dalla stampa e poi fu il protagonista. Quando si emettono dei giudizi perentori bisogna stare attenti. Guardate Lukaku, ora è sotto processo ma l’abbiamo osannato fino all’altro ieri”.