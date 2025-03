Billing a Crc: "Urlo Maradona da pelle d'oca! Scudetto? Se il mister dice che possiamo..."

Philip Billing, centrocampista del Napoli e autore della rete del pareggio contro l'Inter, a fine partita è intervenuto al microfono di Radio Crc: "Cosa ho provato quando il Maradona ha urlato il mio nome? Pelle d'oca, è stato qualcosa di davvero incredibile. Quando uno segna e sente gridare il suo nome è sempre qualcosa di speciale. Quando li senti gridare è davvero un'esperienza fuori dal comune, così è stato per me. Mi fa venire ancora più voglia di fare altri gol, se il mister dice che possiamo farlo, dobbiamo farlo (ride).

Scherzi a parte, abbiamo la mentalità del mister ed è una cosa che ho imparato. E' davvero incredibile ogni giorno ed è per questo che penso che questa squadra possa riuscirci per la qualità dei calciatori, per la mentalità e per la gente che lavora intorno al club. Se continuiamo a spingere forte possiamo fare anche grandi cose".