Birindelli cauto su Zanoli: “Prospetto importante, ma lasciamolo tranquillo ed evitiamo giudizi“

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Birindelli, ex giocatore di Juventus ed Empoli.



TuttoNapoli.net

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Birindelli, ex giocatore di Juventus ed Empoli.

Spalletti è stato spesso criticato per l'inserimento di un difensore a partita in corsa che a volte può portare ad abbassarti troppo. Tu come la vedi?

"Dipende dalla lettura che danno i giocatori in campo. Anch'io, allenando i ragazzi, a volte ho l'esigenza di passare a 3 ma cerco di evitare i numeri per non dare indicazioni controproducenti. Chiaramente se inserisci un giocatore più propositivo puoi alzare la linea difensiva di 15/20 metri, in altri casi se viene interpretato male il modulo e, se il pressing degli avversari è organizzato, rischi di abbassarti troppo".

Arriva Empoli-Napoli. Tante insidie per gli azzurri?

"Le insidie, quando affronti l'Empoli, ci sono perchè è una squadra che ama giocare senza volersi difendere ad oltranza. Si difende attaccando, perchè è la sua mentalità e il suo modo di stare in campo. I risultati sono venuti meno ma la prestazione c'è sempre stata. Col Napoli è importante perchè, la classifica, non è così tranquilla è c'è bisogno di far punti. Il Napoli adesso non sta benissimo, vedremo se questo doppio colpo che l'ha allontanato dalla corsa scudetto ha lasciato il segno".

Un commento sul giovane Zanoli

"Io dico sempre: lasciamolo giocare, lasciamolo tranquillo ed evitiamo giudizi, sia positivi che negativi. E' un prospetto importante, un ragazzo che a Napoli può fare bene. Lasciamolo esprimere per il suo potenziale e, inevitabilmente, lasciamolo anche libero di sbagliare per farsi quel bagaglio d'esperienza. Tendiamo ad esaltarli subito, così come criticarli quando poi non giocano bene. Lui ha sicuramente carattere da vendere, perchè non è facile giocare al Maradona. Il Napoli deve puntarci? Certamente. Un ragazzo che si presenta con quella serenità, al di là del fatto che possa fare un errore tecnico, è un buon prospetto. E' giusto che il Napoli ci punti e ci creda".