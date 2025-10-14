Bisoli non ha dubbi: "Ci sono due vere rivali del Napoli per lo scudetto"

La Nazionale italiana è pronta a tornare in campo. Questa sera a Udine, l'Italia giocherà contro Israele un match decisivo per la conquista del secondo posto che varrà gli spareggi in vista del prossimo Mondiale. E nel corso dell'intervista concessa a Tmw, Pierpaolo Bisoli ha commentato proprio sugli azzurri: "Gattuso ha creato un'atmosfera importante, ha trovato l'alchimia giusta con i calciatori e l'entusiasmo giusto per farci andare al Mondiale. Vedo che i calciatori giocano con voglia".



Andremo al Mondiale?

"Si. Perché l'alchimia e l'entusiasmo giusto a volte sono più importanti dei moduli e della tattica. E questa Italia mi piace".

"II Milan di Allegri e l'Inter di Chivu mi sembrano delle concorrenti accreditate. Allegri è un vincente e può dare filo da torcere"."Ha bisogno di un rodaggio, ma darà fastidio a tutti. Il modo di giocare di Gasperini crea difficoltà a tante squadre, anche se adesso in tanti hanno capito come gioca, se trova gli interpreti giusti può dare noia".