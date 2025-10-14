Bisoli non ha dubbi: "Ci sono due vere rivali del Napoli per lo scudetto"
TuttoNapoli.net
La Nazionale italiana è pronta a tornare in campo. Questa sera a Udine, l'Italia giocherà contro Israele un match decisivo per la conquista del secondo posto che varrà gli spareggi in vista del prossimo Mondiale. E nel corso dell'intervista concessa a Tmw, Pierpaolo Bisoli ha commentato proprio sugli azzurri: "Gattuso ha creato un'atmosfera importante, ha trovato l'alchimia giusta con i calciatori e l'entusiasmo giusto per farci andare al Mondiale. Vedo che i calciatori giocano con voglia".
Andremo al Mondiale?
"Si. Perché l'alchimia e l'entusiasmo giusto a volte sono più importanti dei moduli e della tattica. E questa Italia mi piace".
Chi è l'anti Napoli?
"II Milan di Allegri e l'Inter di Chivu mi sembrano delle concorrenti accreditate. Allegri è un vincente e può dare filo da torcere".
E la Roma di Gasperini?
"Ha bisogno di un rodaggio, ma darà fastidio a tutti. Il modo di giocare di Gasperini crea difficoltà a tante squadre, anche se adesso in tanti hanno capito come gioca, se trova gli interpreti giusti può dare noia".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina De Bruyne è scatenato! Doppietta con il Belgio, è già a 8 gol in stagione di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
In primo piano
Francesco CarboneDe Bruyne dal Belgio: “Conte? Nessuna polemica! A Napoli sto bene, gioco molto e siamo primi!”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…”
Pierpaolo MatroneGutierrez: "Mai visto vivere il calcio come a Napoli! Richieste Conte? Nulla di nuovo. Sul debutto..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i commenti shock su De Bruyne, il nuovo soprannome di Hojlund, il prodigio di Vanja e la soluzione McTominay
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com