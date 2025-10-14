Italia, Gattuso: "La favola Capo Verde é bellissima. E non mi stupisce"

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - La favola di Capo Verde al Mondiale del 2026 ha colpito anche il ct azzurro Gennaro Gattuso. "Bellissimo - ha commentato a Rai Radio 1 -, anche se per me non è una sorpresa. E' arrivata fino in fondo nelle ultime due edizioni della Coppa d'Africa, ha tanti giocatori che militano in Europa. Mi piace". Quanto ai criteri delle qualificazioni "possiamo stare qua a parlarne per una giornata. Squadre che arrivano ultime nei gironi e poi sono comunque qualificate alle semifinali dei playoff. L'hanno buttata giù così, lascia perplessi. Ma è stato deciso tutto prima, lo sapevamo e dobbiamo accettarlo". (ANSA).