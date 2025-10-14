Okaka: "Tante rivali per lo scudetto. Pio Esposito? Ho vissuto una cosa simile..."

Okaka: "Tante rivali per lo scudetto. Pio Esposito? Ho vissuto una cosa simile..."
di Fabio Tarantino

L'attaccante del Ravenna ed ex Roma, Stefano Okaka, ha parlato del suo ritorno in campo in questa stagione e non solo in una intervista a TuttoMercatoWeb.com.



Pio Esposito sotto ai riflettori. Tu ci sei passato: cosa gli consigli?
"Più che dare consigli a lui, parlo a tutti gli altri. lo ho vissuto una cosa simile e capisco ciò che sta vivendo. A tutti quelli che ne parlano dico di non usarlo come capro espiatorio. Bisogna vederlo per quello che è: un giovane, che è partito benissimo, ma che per fare 15 anni di carriera ha bisogno di tempo e pazienza. Cerchiamo di proteggerlo e lasciarlo tranquillo".

Per la lotta Scudetto, chi vedi davanti?
"Ad inizio anno ho parlato della Roma: con Gasperini può arrivare in fondo. Se la deve vedere con le solite: ci sono il Napoli, l'Inter, ma anche il Milan che ha trovato una stabilità e un grande campione come Modric. Ci metto anche la Juventus".