Okaka: "Tante rivali per lo scudetto. Pio Esposito? Ho vissuto una cosa simile..."

L'attaccante del Ravenna ed ex Roma, Stefano Okaka, ha parlato del suo ritorno in campo in questa stagione e non solo in una intervista a TuttoMercatoWeb.com.

"Più che dare consigli a lui, parlo a tutti gli altri. lo ho vissuto una cosa simile e capisco ciò che sta vivendo. A tutti quelli che ne parlano dico di non usarlo come capro espiatorio. Bisogna vederlo per quello che è: un giovane, che è partito benissimo, ma che per fare 15 anni di carriera ha bisogno di tempo e pazienza. Cerchiamo di proteggerlo e lasciarlo tranquillo".

Per la lotta Scudetto, chi vedi davanti?

"Ad inizio anno ho parlato della Roma: con Gasperini può arrivare in fondo. Se la deve vedere con le solite: ci sono il Napoli, l'Inter, ma anche il Milan che ha trovato una stabilità e un grande campione come Modric. Ci metto anche la Juventus".