Bobo Tv, Adani: “Anche le big d’Europa sono cadute, il Napoli no per un motivo"

Nel corso della Bobo Tv, l'ex difensore Daniele Adani ha parlato del Napoli

TuttoNapoli.net

Nel corso della Bobo Tv, l'ex difensore Daniele Adani ha parlato del Napoli: "Kvara è uno dei 5 giocatori in Europa in doppia cifra di gol e assist insieme a Messi, Neymar, Kolo Muani e Gnabry. Con lo Spezia ha confermato il dominio, l'allenatore, i singoli, Osimhen che è arrivato a 16 gol in 16 gare da titolare, ma soprattutto che è una squadra seria perché quelle squadre lì che giocano così tanto si specchiano mentre il Napoli ha la serietà di Kim, Rrahmani, i terzini, sporcano e si ricompattano, Lobotka è uno che difende e copre le linee di passaggio.