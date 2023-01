Bobo Tv, Adani: "Vi spiego perché il segreto del Napoli sono i due terzini!"

Intervenuto alla Bobo Tv, Daniele Adani parla della stagione degli azzurri

Intervenuto alla Bobo Tv, Daniele Adani parla della stagione degli azzurri: "C'è stata solo una squadra in campo. Nel calcio moderno il ruolo più cambiato è quello del terzino, fa smarcamenti, palleggio, rompe la linea accompagnando su altre linee, per me la rappresentazione migliore del senso di evoluzione sono i due terzini, Mario Rui e Di Lorenzo. Per qualità e scelte del gioco.

In tutte le manovre offensive entrano i due terzini, o palleggiano e viene fuori l'azione, o addirittura fanno assist e gol. Mario Rui è il giocatore in Italia che ha fatto più assist come difensore, non ce n'è un altro, lui non li fa solo crossando ma giocando. I terzini del Napoli fanno la differenza".