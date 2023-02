Bobo Tv, Cassano: “Napoli la più grande sorpresa da 30 anni! Spalletti ha creato campioni…”

Nel corso della Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha analizzato la vittoria del Napoli a La Spezia

Nel corso della Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha analizzato la vittoria del Napoli a La Spezia: "E' la sorpresa più bella degli ultimi anni, anche sopra al Leicester! Ha vinto il campionato più difficile del mondo, poi c'è il Kaiserslautern che vinse da neopromosso ma giocavano un calcio abbastanza difensivista, un po' fortunoso, qualche annata fortunata di alcuni giocatori poi alcuni hanno smesso o sono scesi, insomma anni particolari. Negli ultimi 30 anni una sorpresa così in un campionato importante... il Napoli era la quarta sulla carta, ma come minimo perché aveva dato via 6 titolari, tutti i capitani e vice-capitani e prendendo tanti punti interrogativi e Osimhen aveva avuto tanti infortuni e Lobotka non giocava.

Spalletti sta facendo una cosa unica col suo valore tecnico e umano, gioca il calcio più bello d'Europa con buoni giocatori ma che lui ha fatto diventare grandi o addirittura da 100mln di euro. 21 partite 56 punti, io non so se è già successo, è stratosferico. Quelle squadre sorpresero in annate un po così, il Napoli col sesto monte ingaggi parte in sordina e fa cose allucinanti. Spalletti sta gestendo bene anche la piazza, con equilibrio, quello che vedo fare a Lobotka ha sbagliato un passaggio all'80', Kim sembra giochi sulla luna e ha fatto dimenticare Koulibaly che fa la panchina al Chelsea, Insigne è stato dimenticato grazie a Kvara, ma è il guidatore che ti porta!

Per me è la squadra più bella pur non essendo la più forte, è una delle squadre più belle d'Europa ma senza campioni ed un fuoriclasse in panchina. Per me va minimo in semifinale in Champions. Possono batterlo, ma oggi tante hanno difficoltà a giocarsela ed alcune andranno fuori tra loro".