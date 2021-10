Bologna, De Silvestri a Dazn: "Col Milan abbiamo dimostrato di avere spirito e qualità"

Lorenzo De Silvestri, capitano del Bologna stasera contro il Napoli, prima della partita è intervenuto al microfono di Dazn: "La partita col Milan ha lasciato consapevolezza di essere una squadra di qualità e con spirito perché ci è mancato poco, ci ha lasciato note positive nell'ambiente".

Cosa significa per te tornare al centro della difesa? "Ho coperto tanti ruoli in carriera, posso fare sia il terzino basso che l'esterno alto, cambia poco. Devo essere più concentrato in difesa e andare anche in appoggio in attacco. Ci abbiamo lavorato anche l'anno scorso, si va avanti".