Bologna, Dominguez: "Potevo far gol, migliorerò la mira. Potevamo vincere"

Nicolas Dominguez, centrocampista del Bologna, dopo il pareggio contro il Napoli è intervenuto in mixed zone al Dall'Ara: "Nel primo tempo non eravamo al massimo, nella ripresa invece abbiamo giocato molto meglio: posso dire che avremmo meritato la vittoria. Ho avuto due chance per fare gol, devo migliorare la mira. Il mio obiettivo è fare più minuti possibile per acquisire fiducia, così posso anche aumentare le mie possibilità di essere convocato in nazionale”, le sue parole riportate da Bolognanews.net.