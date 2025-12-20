Prima pagina

Il Mattino: "Hojlund e Neres, la Coppa dei sogni"
Oggi alle 00:15Notizie
di Davide Baratto

"Hojlund e Neres, la Coppa dei sogni", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, presentando la finale di Supercoppa con il duo che sta trascinando gli azzurri nell'ultimo periodo. Il sommario: "Il Bologna elimina l'Inter ai rigori: lunedì la finale col Napoli a Riad". Di seguito la prima pagina integrale.