Vieri incorona Hojlund: "Fortissimo! Giusto che la finale sia Napoli-Bologna"

L'ex attaccante Christian Vieri è intervenuto ai microfoni dei media presenti a Riyadh per la finale di Supercoppa italiana tra Bologna e Napoli. Queste le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di Tuttonapoli.net: "È giusto che la finale sia così, perché il Napoli ha vinto lo scudetto e il Bologna la Coppa Italia. Entrambe le squadre nella passata stagione hanno fatto un percorso importante".

Su che partita si aspetta: "Il Bologna deve giocare tranquillo e fare la sua partita, lo scorso anno i rossoblù hanno fatto la Champions League".

Su Conte e Italiano: "Sono due allenatori diversi. Italiano ha fatto già delle finali con la Fiorentina e ora col Bologna, è già arrivato alla grandissima".

Su Hojlund: "È fortissimo".

Sul Milan e la ricerca del nuovo centravanti: "Il Milan è in vetta anche senza attaccante, adesso leggo che starebbe provando a prendere un nuovo centravanti per risolvere i problemi davanti. Sapete con quanta pressione arriverà questo giocatore?".