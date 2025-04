Bologna, Holm a Dazn: "Vi svelo cosa ci ha detto Italiano per affrontare il Napoli"

Emil Holm, difensore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel pre-partita col Napoli. Di seguito le sue parole.

Come vi siete preparati per affrontare il Napoli? “Abbiamo preparato la partita da grande squadra per una grande gara. Dobbiamo dare il massimo oggi per fare un buon risultato”.

Cosa vi ha chiesto Italiano? “Ci ha chiesto di giocare come stiamo facendo, di pensare a noi. Poi l’avversario è l’avversario, ma dobbiamo fare quello che facciamo ogni partita”.