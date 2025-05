Dazn, Behrami: "Brutto Napoli ma era una gara insidiosa. Ora Scudetto molto vicino"

vedi letture

L'ex calciatore e oggi commentatore Valon Behrami, ai microfoni di DAZN nel post partita di Lecce-Napoli 0-1, ha parlato così del match: "Era una partita piena di inside anche per il modo in cui è arrivata. È stato anche un brutto Napoli per quello a cui ci ha abituato, un Napoli sotto ritmo. Ma la strada mi sembra ben delineata: il Napoli è molto vicino allo scudetto".