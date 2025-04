Bologna-Inter, Brocchi: "Per i nerazzurri diventa logorante preparare gare del genere"

L'Inter non ha possibilità di rifiatare e dopo la partita contro il Bayern in Champions, domenica tornerà nuovamente in campo per sfidare il Bologna di Vincenzo Italiano. Intervistato da Radio TV Serie A, Christian Brocchi ha spiegato quali possono essere le insidie di impegni così ravvicinati: "Preparare partite del genere per i nerazzurri comincia a diventare logorante, anche perché c’è qualche infortunio che da un po’ complica le rotazioni di Simone Inzaghi e rende meno agevole il turnover".

Per Brocchi però non ci sono solo aspetti negativi, anzi. L'ex tecnico del Monza ha infatti considerato anche l'aspetto mentale, che in uno sport di squadra come il calcio non è mai da sottovalutare e spesso rappresenta il vero motore che permette di andare avanti: "Arrivare a questo punto della stagione con la possibilità di giocarsi Scudetto e Champions regala motivazioni che ti spingono a dare qualcosa in più e a sopperire a un po’ di stanchezza".