Bologna, Italiano: "Non so se giochiamo il miglior calcio, ma c’è concretezza ed entusiasmo!”

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo in Coppa Italia sul campo dell'Empoli: "Sono contento per questo primo tempo, che ci ha visti approcciare davvero bene, andare sul doppio vantaggio, riuscire anche a trovare il terzo gol. In una semifinale d'andata questo ti permette di arrivare al match di ritorno con l'obiettivo di non fare danni. In questo momento stiamo bene, i ragazzi hanno grande concretezza, dobbiamo sfruttare l'entusiasmo che si è creato. Il calcio è molto imprevedibile, molto strano, bisogna rimanere sul pezzo anche nella partita di ritorno".

Hai creato un entusiasmo pazzesco: tanti cori per te, ma tu predichi calma.

"C'è ancora la gara di ritorno, nulla è ancora deciso. Siamo in vantaggio, ma è tutto ancora da giocare e da scrivere. Poi la concretezza di Orsolini e i gol di Dallinga mi fanno felici. La squadra sta trovando anche grande compattezza, ora non subiamo gol, quindi è una giornata positiva, bella. Sono contento anche per tutta la gente che ci ha accompagnato oggi. L'invasione dei tifosi a Casteldebole ci ha permesso di approcciare in questa maniera oggi".

Può essere la partita della svolta per Dallinga?

"Io l'avevo detto, l'avevo visto molto bene già nel secondo tempo a Venezia. Si era mosso bene, era entrato nell'azione del gol. E anche oggi molto bene. Ha fatto un grandissimo gol ed è stato bravissimo ad accompagnare l'azione sul 3-0. Per me ha fatto una grande partita. Sapete benissimo che quando un centravanti fa gol guadagna autostima e per noi è importante averlo sorridente".

Il Bologna gioca il calcio più bello dell'Italia?

"Non lo so perché ci sono tante squadre che in Serie A giocano un grande calcio, si esprimono bene, vincono sempre, anche partite con grande facilità. Soprattutto quelle davanti. Noi stiamo sfruttando questo periodo in cui stiamo bene e otteniamo i risultati, lavoriamo bene, con grandi sorrisi. Abbiamo ancora questa semifinale di ritorno, non dobbiamo mollare. Se manteniamo quest'atteggiamento possiamo toglierci ancora qualche bella soddisfazione, non dobbiamo abbassare la guardia".

Sul 3-0 ti sei arrabbiato per una ripartenza sbagliato: è anche questa la vostra forza?

"Credo sia giusto così perché mancavano 15 minuti di questa partita e altri 90 della prossima, può accadere di tutto. Su quella palla loro sono ripartiti e si è pure fatto male Calabria. Bisogna mantenere alta l'attenzione sempre perché ci giochiamo tanto".

Si avvicina la tua quarta finale in due anni solari: come lo commenti?

"Speriamo. Cercheremo di fare un'altra grande prestazione al ritorno, abbiamo questo grande vantaggio, con la possibilità di scendere in campo con tre gol di vantaggio. Proveremo a sfruttare tutto ciò che serve e ci giocheremo le nostre carte, cercheremo di sfruttare questo vantaggio".