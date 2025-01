Bologna, Italiano replica a Pradè citando Maradona: "In campo la vita sparisce..."

Vincenzo Italiano allena il Bologna dall'inizio della stagione, ma il suo passato si chiama (anche) Fiorentina e così ha destato molto scalpore la reazione di Daniele Pradè nel post-partita del Dall'Ara, quando il dirigente viola ha spiegato di aver capito tante cose della persona e di essere rimasto deluso dal suo ex tecnico che, in un'intervista al Corriere dello Sport, ha spiegato così il suo atteggiamento: "Ho cercato di andar via velocemente per non creare problemi. E non avevo mancato di rispetto a nessuno, tantomeno a una squadra, a ragazzi, a una tifoseria, a una città che mi hanno dato tanto".

Italiano prosegue: "Quelle parole mi hanno fatto male. Dopo la gara ho fatto le condoglianze a Palladino perché aveva appena perso la mamma e ho espresso il mio dispiacere per quello che era accaduto a Bove. Cos'altro avrei dovuto dire o fare? A chi avrei dovuto telefonare? Il rispetto... Ci tengo a sottolineare una cosa: in 8 anni da allenatore professionista non sono mai stato espulso. Ho sempre rispettato colleghi, avversari, tifosi, arbitri. Sul controllo delle emozioni durante la gara si può e si deve sempre migliorare. Non sono certamente l'unico che vive i 90 minuti in modo assoluto".

Infine conclude chiudendo il ragionamento: "Non ho mai dimenticato una frase di Diego Maradona: 'Quando sei in campo la vita sparisce, i problemi spariscono. Sparisce tutto'... Pensa che per merito mio 25 anni fa fu cambiata addirittura una regola sulle esultanze. Con Pradè comunque non mi sono più sentito da quel giorno".