Bologna, Mihajlovic punge: "Sfida al Milan? Spero di finire la gara in 11..."

inisa Mihajlovic ha lanciato una frecciatina in vista della sfida ai campioni d'Italia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo una settimana di allenamenti, è giornata di vigilia in casa Bologna, in vista del match di San Siro contro il Milan. Sinisa Mihajlovic ha lanciato una frecciatina in vista della sfida ai campioni d'Italia.

Come si prepara la partita col Milan?

"Spero di finire la partita in undici, poi si gioca. Anche nell'ultima gara a San Siro contro il Milan abbiamo fatto molto bene. Sappiamo che ci metteranno in difficoltà ma anche noi potremo farlo. Ogni partita fa storia a sé, sono convinto che faremo una grande prestazione ma non so se questo ci basterà o no. Dobbiamo giocare per vincere".