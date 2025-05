Podcast Bonanni: "Allegri-Napoli? All'Inter base più solida. Sul futuro di Conte..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto Massimo Bonanni, tecnico ed ex calciatore.

Inter, ha parlato Inzaghi:

"Ha detto delle cose giuste, ha dato merito al Napoli, che ha fatto un percorso importante come l'Inter. E' più una sconfitta dell'Inter però, che poteva vincere lo Scudetto. Però onore e merito al Napoli. E ora l'Inter deve tirare fuori il meglio di sé per portare a casa un trofeo quest'anno. Che potrebbe quasi salvare la stagione".

Inzaghi, Champions e addio: lei ci crede?

"Se dovesse arrivare la Champions, probabilmente si potrebbe dire che il ciclo è concluso. Non dovessi vincerla, lasceresti in un anno in cui non hai vinto niente. La situazione è complicata, di certo l'Inter ha fatto meno di quello che poteva fare".

Allegri tra Napoli e Inter: quale la più adatta a lui?

"La base più solida è quella dell'Inter. L'Inter è la squadra costruita in maniera diversa, dove non devi inserire molti tasselli. Rivedo Allegri che può continuare ad andare avanti con l'Inter come quando subentrò a Conte alla Juventus".

Napoli o Juventus, quale la scelta migliore per Antonio Conte?

"Credo che Conte lo vorrebbero tutte le società italiane. Credo che lui sia l'allenatore giusto per ricominciare a vincere e soprattutto in Italia. La Juventus sta un passo avanti a tutti ora. Sapevo che in passato era stato molto vicino alla Roma, ad oggi non ci sono le stesse condizioni".