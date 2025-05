Podcast Bonanni: "De Bruyne sarebbe un colpo enorme! Resta fortissimo e perfetto per Conte"

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Fiorentina, sfuma la finale di Conference: "Il Betis ha tanta qualità, Isco è uno che sposta ancora, soprattutto in queste partite. C'è il dispiacere di non essere arrivati fino in fondo ma la grossa consapevolezza di aver fatto un percorso importante in Europa. E ora c'è da chiudere al meglio la stagione, che rimane comunque positiva".

Napoli, si fa sul serio per De Bruyne: "Sicuramente sarebbe un colpo importantissimo, uno dei più forti d'Europa. Seppur non abbia avuto una stagione delle migliori, rimane fortissimo. Sarebbe un grandissimo colpo, alla Conte. A lui servono giocatori pronti per vincere nell'immediato".